Выставка современной графики из Центра Помпиду открылась в Пушкинском музее

В Пушкинском музее открылась выставка «Современная графика из собрания Центра Помпиду. Дар Флоранс и Даниэля Герлен», сообщает пресс-служба музея.

В семи залах первого этажа Галереи искусства Европы и Америки XIX–XX веков представлена часть обширного собрания Флоранс и Даниэля Герлен. В 2012 году знаменитые коллекционеры передали ее в дар Центру Помпиду — Национальному музею современного искусства.

На выставке представлена выдающаяся коллекция — более 200 произведений графики, в том числе работы Фабриса Ибера, получившего «Золотого льва» на Венецианской биеннале 1997 года, и Кики Смит, американской художницы, одной из наиболее заметных фигур феминистского искусства, а также рисунки Кристиана Болтански, Жерара Гаруста, Джузеппе Пеноне, Сильвии Бэхли, Павла Пепперштейна, Александра Пономарева и многих других представителей современного искусства.

Российской публике представляется уникальная возможность не только познакомиться с образцовым частным собранием рисунка, но и узнать, как работает графический кабинет Центра Помпиду, один из богатейших отделов Национального музея современного искусства по количеству хранящихся в нем произведений и в то же время один из самых скрытых от глаз зрителя. Когда в 1977 году Центр Помпиду был торжественно открыт, в отделе графики хранилось около 5000 произведений, сегодня же он насчитывает около 30 000 листов.

По словам Йонаса Сторва, директора и хранителя графического кабинета Центра Помпиду, «с тех пор коллекция существенно изменилась, значительно обогатилась и действительно стала живой памятью творческой мысли графиков разных стран XX и начала XXI века».

Фото: пресс-служба Пушкинского музея



