Топ-5 триллеров и детективов для захватывающего чтения

Рассказываем, что почитать во время нового локдауна, объявленного в России на фоне четвертой волны пандемии. На этот раз предлагаем детективные истории и триллеры с увлекательным и порой драматичным сюжетом.





«Исчезающая земля», Джулия Филлипс





Необычная для российского читателя книга от американской писательницы, посетившей Камчатку с целью изучения жизни отдаленного полуострова. Она выиграла грант, на который в течение года жила на Камчатке. Ее интересовали быт и занятия местных жителей, инфраструктура и другие сферы. По итогам путешествия Филлипс написала детектив, за которым скрывается рассказ о безысходной провинциальной жизни, гнетущей атмосфере и проблемах коренных народов. По сюжету, в Петропавловске пропадают две девочки, которых начинают искать. Повествование ведется от лица разных женщин, включая одну из пропавших девочек и эвенкийку из отдаленного поселения, некоторым образом связанную с исчезновением.





«Последний снег», Стина Джексон





Какая же подборка детективов и триллеров обойдется без книги от скандинавского автора? Шведская писательница создала образцовый скандинавский нуар, действие которого происходит в небольшом городе Одесмарке. Главная героиня — Лив. Она живет с авторитарным отцом и сыном-подростком. Хотя Лив давно стала самостоятельной, отец продолжает контролировать дочь. После трагедии, произошедшей в городе, женщина оказывается перед выбором: остаться в Одесмарке, наполненном болезненными воспоминаниями, или найти новое место для жизни.





«Патруль джиннов на фиолетовой ветке», Дипа Анаппара





Действие разворачивается в трущобах индийского города, над которым навис смог от работы промышленных предприятий. Местные дети подрабатывают на рынке, пока их родители работают нянями и уборщиками у богатых обитателей небоскребов. Однажды в трущобах начинают пропадать дети. Полиция не собирается расследовать дела. Подросток Джай, любящий смотреть сериалы про следователей, берется за их работу. Индийская писательница работала журналисткой в новостях. Она неоднократно сталкивалась с похищениями детей. В конце книги она привела статистику об исчезновениях детей из бедных семей, которые редко попадают в новостные выпуски.





«Дурная кровь», Роберт Гэлбрейт





Новая книга о приключениях отставного военного и частного детектива Корморана Страйка и его напарницы Робин Эллакотт от Джоан Роулинг, скрывающейся за псевдонимом. К сыщику обращается женщина, мать которой пропала в 1970-е годы при странных обстоятельствах. Главным подозреваемым стал серийный убийца, который держал в страхе округу в то время. Однако он не признался в причастности к ее убийству или исчезновению. Страйку и Эллакот предстоит раскрыть сложное и старое дело, а также погрузиться в детские травмы детектива и приблизиться друг к другу.





«Жало белого города», Эва Гарсиа Саэнс де Уртури





Сюжет триллера разворачивается в столице Страны Басков Витории на севере Испании. Жителей города терроризирует маньяк. Он убивает людей и украшает их трупы ритуальными символами. Аналогичные преступления совершались 20 лет назад. Но того убийцу поймали и посадили. Значит, речь идет о подражателе. К делу подключается инспектор де Айяла по прозвищу Кракен, которого ждут тяжелые испытания. Он столкнется и с самыми влиятельными людьми Витории, и с собственным болезненным прошлым.





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