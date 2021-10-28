Топ-5 фильмов с Кейт Уинслет

Выбираем лучшие фильмы блестящей британской актрисы, снимавшейся у лучших режиссеров современности и сыгравшей самые разноплановые роли.



«Небесные создания», 1994





Дебютная для Кейт Уинслет кинокартина получила признание критиков. Она основана на реальной истории убийства, произошедшего в 1954 году в Новой Зеландии. Режиссер Питер Джексон («Властелин колец») снял острую психологическую драму на материале дневников девочки-подростка Полин Паркер. Она и ее подруга Джульет Хьюм убили мать Полин. По сюжету Джульет (Уинслет) переезжает в новозеландский Крайстчерч из Великобритании. В школе она знакомится и сближается с Полин (Мелани Лински). В их привязанности появляются намеки на романтику, что вызывает беспокойство у матери Полин. Она пытается разлучить девочек, которые не хотят расставаться.





«Разум и чувства», 1995





Мелодрама по мотивам романа Джейн Остин, в которой Уинслет сыграла вместе с Эммой Томпсон, Аланом Рикманом и Хью Грантом. После смерти отца семейства его состояние достается сыну от первого брака. Вторая жена и три дочери остаются без средств к существованию. Старшая сестра Элинор (Томсон) и средняя сестра Марианна (Уинслет) еще не замужем. Они должны устроить свою жизнь, которая состоит из ожидания подходящего мужчины. При этом обе хотят любить и быть любимыми. С учетом их безденежного состояния будущее кажется туманным.





«Вечное сияние чистого разума», 2004





Импульсивная и темпераментная Клементина (Уинслет) работает в книжном магазине и любит менять цвет волос по настроению. Она влюбляется в застенчивого и меланхоличного Джоэла (Джим Керри), которому нравится рисовать. Пережив страсть и романтику, их отношения заходят в тупик и разваливаются. Клементина стирает память о возлюбленном, но в новой реальности она снова встречает Джоэла и снова влюбляется в него. Он проделывает аналогичную процедуру в попытках избавиться от боли прошлого, но снова и снова выбирает Клементину.





«Чтец», 2008





За роль нацистской смотрительницы Ханны, не умеющей читать, Уинслет получила «Оскар». Повествование ведется от лица Майкла Берга на протяжении почти 40 лет. В юном возрасте он знакомится с кондукторшей Ханной, которая вдвое старше. У них завязывается роман. Ханна просит юношу читать ей вслух, но сама отказывается это делать. Потом она внезапно пропадает. Майкл случайно встречает возлюбленную спустя несколько лет. Во время обучения на юридическом факультете он посещает судебное заседание, где одной из обвиняемых является Ханна.





«Милдред Пирс», 2011





В мини-сериале, ставшем ремейком голливудской классики 1940-х годов, Уинслетт сыграла замужнюю женщину Мидред Пирс. Она несчастлива в браке и скована условностями. В разгар Великой депрессии она открывает ресторан и начинает зарабатывать, что было не самым обычным делом для женщины того времени. Милдред старается, в том числе ради дочери, у которой проявляется незаурядный вокальный талант. Однако отношения между ними не самые теплые. Дочь ненавидит вечно занятую мать и стыдится ее.





Фото: кадр из фильма «Небесные создания»