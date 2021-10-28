Выставка картин главного архитектора Москвы открылась в галерее «Триумф»

Персональная выставка главного архитектора Москвы и художника Сергея Кузнецова, на которой представили сто его работ в акварельной технике, будет доступна для бесплатного посещения в галерее «Триумф» с 28 октября по 5 декабря, сообщает ТАСС.

«Рабочее название было «100 работ», но мы не поверили, что получится столько, и не знали, войдут ли все в выставку. Но в итоге оказалось 100 работ ровно. Назвали выставку «Падает свет», потому что на работах его много, и они «про свет». География выставки – весь мир, но я рисую только те места, где бываю. Не все с натуры, но однозначно с впечатлений после посещения этих мест, увиденных своими глазами. Много студийных работ, потому что пленэр сейчас трудно писать, но везде, где я бываю, делаю зарисовки и фотографии – напитываюсь впечатлениями, чтобы потом работать», – рассказал художник.

Первый этаж галереи на Ильинке в центре Москвы выделили под визуальный дневник, в котором собраны объекты городских пейзажей в окружении их жителей и архитектурные виды, оставшиеся в памяти после поездок. Картины 2019-2020 гг. подобраны и скомпонованы в коридорах выставки со схожими ощущениями света и насыщенности городских пейзажей, работы ярко передают ритмы мегаполисов.

«Практика – такая вещь, постоянно должна быть в руках, поэтому каждую неделю что-то делаю, и есть работы совсем свежие», – пояснил художник. В картинах главного архитектора Москвы можно разглядеть архитектурные детали десятка городов – от Нью-Йорка, Лондона, Парижа до Владивостока, однако особое место в творчестве Кузнецова занимает его родной город – Москва.