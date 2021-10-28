Сценарист «Рабыни Изауры» Жилберту Брага умер в 75 лет

Об этом в среду, 28 октября, сообщил портал G1.

Бразильский сценарист лауреат международной телевизионной премии «Эмми» скончался во вторник в больнице Рио-де-Жанейро. Причиной его смерти стала инфекция.

В течение нескольких лет сценарист испытывал проблемы со здоровьем, в том числе болезни опорно-двигательного аппарата. Кроме того, Брага перенес ряд операций на сердце и на позвоночнике.

22 октября драматурга госпитализировали с диагнозом «перфорация пищевода».

Жилберту Тумшиц Брага родился в Рио-де-Жанейро1 ноября 1945 года. Стал известным в 1976 году, когда написал сценарий для телесериала «Рабыня Изаура» (1976), рассказывающий о последних годах рабства в Бразилии.

Сериал был показан в СССР в 1988-1989 годах. Брага получил премию «Эмми» за телесериал «Бок о бок» (2012-2013) и был номинирован за теленовеллу «Тропический рай» (2007). Его последней работой стала теленовелла «Вавилония» (2015).

Фото: кадр из сериала