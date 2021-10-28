Самый дорогой современный художник ХХI века

Последние десятилетия современное искусство стало находить все больше отклика и у критиков, и у публики, и у коллекционеров. За работы авторов отдают миллионы долларов. Произведения дорожают. Изучаем, кто возглавляет топ самых дорогостоящих мастеров.





На пути к легендарности





По состоянию на октябрь 2021 года, самым дорогим современным художником является Жан-Мишель Баскиа, родившийся в 1960 году и умерший в 1988-м. Он стал самым дорогостоящим и востребованным еще в 2000 году — спустя 12 лет после смерти, и до сих пор сохраняет лидерскую позицию.





Успех пришел не сразу. После смерти художника его друзья предлагали подарить Музею современного искусства в Нью-Йорке одну из его работ, но он отказался. Специалисты посчитали автора слишком мелким. В том же году его работу «Красный кролик» (1982) продали на аукционе Sotheby’s за 100 тысяч долларов. Понадобилось десять лет, чтобы картины Баскиа преодолели символический рубеж в 1 миллион долларов. Еще через десять лет за его работу отдали 10 миллионов долларов.





Финансовый рекорд





В 2017 году картину «Без названия» (1982) продали за 110,5 миллионов долларов, что стало рекордом для современных художников. Ажиотаж вокруг полотна связывали с тем, что оно не выставлять с 1984 года, когда ушло с молотка за 19 тысяч долларов. Счастливым обладателем картины стал миллиардер Юсаку Маэдзава из Японии. Он обещал показывать безымянную работу другим людям и сдержал слово.





После этого Баскиа стал легендой рынка современного искусства. В этом его можно сравнить только с Пабло Пикассо. При этом Баскиа умер в 27 лет, успев создать около трех тысяч работ, а Пикассо написал десятки тысяч картин. Ограниченность предложения тоже влияет на стоимость работ афроамериканского художника.





Работы автора нередко возвращаются на рынок и перепродаются по новым ценам. Динамика стоимости впечатляет. «Оранжевую спортивную фигуру» (1982) впервые продали в начале 1990-х годов за 66 тысяч долларов. В 2012-м — за 6,4 миллиона долларов, а через три года — за 8,8 миллиона долларов.





Среди других дорогих работ Баскиа — «В этом случае» 1983 года (93,1 млн долларов), «Без названия» 1982 года (57,3 млн долларов), Versus Медичи 1982-го (50,8 млн долларов), «Пыльные головы» 1982-го (48,8 млн долларов).





Фото: Энди Уорхол — http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=133855, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=5066500