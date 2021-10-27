Россия и Китай провели совместное заседание подкомиссии по сотрудничеству в культуре

XXI заседание состоялось 27 октября 2021 года в формате видеоконференции, сообщили в Минкультуры России.

Российскую делегацию представила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, китайскую – замминистра культуры и туризма Китая Чжан Сюй.

Стороны обменялись мнениями по поводу состояния и перспектив развития сотрудничества России и Китая в области культуры. Участники встречи согласились продолжать всесторонне углублять обмены и кооперацию в культурной области в интересах народов двух стран.

По словам Яриловой, развитие российско-китайских обменов в области культуры и искусства играет важную роль в укреплении социального базиса стратегического партнерства Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Богатый опыт культурного взаимодействия и внушительная история успешно реализованных проектов позволили сохранить активный диалог даже в условиях коронавирусной пандемии, отметила замминистра.

В свою очередь, Чжан Сюй отметил, что межправительственный механизм сотрудничества в области культуры между странами исправно действует. Китайский министр рассказал о совместных мероприятиях, успешно проведенных в формате онлайн и транслировавшихся на более чем 30 телеканалах Китая и России.