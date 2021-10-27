Фотовыставка «Мексика: Люди и дела» откроется на Старом Арбате в Москве

27.10.2021
Посетителям покажут 130 фотографий российского фотографа и путешественника Сергея Ковальчука. Мексика известна туристам своими археологическими объектами и комфортным пляжным отдыхом, но москвичи и гости столицы увидят на щитах не достопримечательности страны, а портреты современных мексиканцев.
На фоне знаменитых пирамид публике будут представлены лица археологов, совершающих открытия, скульптор, который создал памятник Юрию Кнорозову, портрет продавца флейт, торгующего ими у подножия памятника, владелец мастерской по обработке обсидиана, ныряльщики Ла-Кебрада, которые в любую погоду прыгают с высоты двенадцатиэтажного дома, капитан лодки для туристов в Каньоне Сумидеро, а также обрезчик роз.
Всех героев выставки объединяет общая судьба людей, живущих в Мексике, которая обрела независимость200 лет назад.
Выставка будет открыта с 2 до 29 ноября.
Фото: пресс-служба фестиваля