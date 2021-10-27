Фотовыставка «Мексика: Люди и дела» откроется на Старом Арбате в Москве

Экспозиция откроется в ноябре, сообщает пресс-служба фестиваля «Фиксаж».

Посетителям покажут 130 фотографий российского фотографа и путешественника Сергея Ковальчука. Мексика известна туристам своими археологическими объектами и комфортным пляжным отдыхом, но москвичи и гости столицы увидят на щитах не достопримечательности страны, а портреты современных мексиканцев.

На фоне знаменитых пирамид публике будут представлены лица археологов, совершающих открытия, скульптор, который создал памятник Юрию Кнорозову, портрет продавца флейт, торгующего ими у подножия памятника, владелец мастерской по обработке обсидиана, ныряльщики Ла-Кебрада, которые в любую погоду прыгают с высоты двенадцатиэтажного дома, капитан лодки для туристов в Каньоне Сумидеро, а также обрезчик роз.

Всех героев выставки объединяет общая судьба людей, живущих в Мексике, которая обрела независимость200 лет назад.

Выставка будет открыта с 2 до 29 ноября.

Фото: пресс-служба фестиваля