О чем рассказал фанатам первый тизер спин-оффа «Истории игрушек»

В сети появился отрывок из мультфильма «Базз Лайтер» о космическом рейнджере, который был одним из главных героев «Истории игрушек». Ролик разместили на ютьюб-каналах кинокомпании Disney и анимационной студии Pixar. Мультфильм их совместного производства выйдет в прокат летом будущего года. Российская премьера назначена на 16 июня, американская — на 17 июня.





В трейлере представили летчика-испытателя Базза Лайтера, который грезит космосом. Он отправляется в полет на корабле, развивающем сверхсветовую скорость. Показаны подготовка к полетам, сцены с космического корабля, кот-андроид, пребывание летчика в неизвестных землях, его подруга и коллега. Трейлер сопровождает саундтрек Starman в исполнении Дэвида Боуи.





По словам создателей, анимационная лента расскажет историю происхождения Базза Лайтера — персонажа, по образу которого сделали игрушку. Фильм будет спин-оффом и приквелом «Истории игрушек».





Режиссером мультфильма стал Ангус Маклейн, который вместе с Эндрю Стэнтоном создал «В поисках Дори». В качестве художника-мультипликатора он работал над «Историей игрушек-2», «Корпорацией монстров» и «ВАЛЛ*И».





Главного героя озвучил звезда киновселенной «Марвел» Крис Эванс («Первый мститель»). В соцсетях он признался, что работа с Pixar стала для него воплощением мечты, поскольку он является давним поклонником мультфильмов студии. Ранее рейнджера озвучивал Тим Аллен.





Фото: кадр из трейлер мультфильма «Базз Лайтер»