Самое дорогое современное искусство: «Белое каноэ» Питера Дойга

В 2007 году картину британского автора продали за 11,2 миллиона долларов. Сегодня он считается одним из самых дорогостоящих современных художников.





Будущая звезда современного искусства родился в 1959 году в Эдинбурге, вырос в Канаде и островном государстве Тринидад и Тобаго. Учился в британских колледжах искусств St. Martin’s и Chelsea. Подружился со многими представителями «Молодых британских художников».





В 1990-е годы к Дойгу пришло первое признание. В начале десятилетия он выиграл несколько премий, что привлекло внимание к его творчеству. В 1994 году он стал номинантом на престижную премию Тернера, что закрепило признание.





Финансовые рекорды





В новом тысячелетии художник стал всемирно известным и «подорожал». В 2008 году прошла ретроспективная выставка его работ в Тейт. Дойга также выставляли в галерее Саатчи. Его работы стали продаваться за миллионы долларов. В 2007 году картину «Белое каноэ» продали на аукционе Sotheby’s за 11,2 миллиона долларов. В то время это был рекорд для ныне живущего европейского художника. Через два года с молотка Christie’s ушла картина «Отражение (Как выглядит твоя душа)».

За работу 1996 года отдали 10,2 миллиона долларов.





Одной из лучших работ автора в ХХ веке специалисты считают «Воображаемых мальчиков». В 2011 году эту картину продали за 6,2 миллиона долларов.





Особенности творчества





Питер Дойг работает в жанре пейзажа. Он считается важной фигурой в ренессансе фигуративной живописи, начавшемся в середине 1990-х годов. Он также работает в русле магического реализма.





Автор не пишет с натуры, работает по памяти и с использованием фотографий, открыток, видеозаписей. Он не стремится точно воспроизвести увиденное. Для художника важнее передать собственные ощущения и воспоминания от места. Он любит писать дикие места со следами присутствия человека: заброшенными домами, лодками, отпечатками ног.





По признанию Дойга, в его творчестве — много детских воспоминаний. Впечатления и воспоминания — важнейшие составляющие творчества британского мастера. В отличие от многих других современных художников работы Дойга нравятся и критикам, и широкой публике.





Фото: Honkadori — собственная работа —

http://www.wikiartis.com/wiki/Peter_Doig, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14173232