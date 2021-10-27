Фильм «Джаз 100» выпустят к столетию джазовой сцене в России в 2022 году

Документальный фильм «Джаз 100» к столетию джазовой сцены в России выйдет в 2022 году, рассказали создатели проекта на очной защите неигрового кино в Минкультуры России.

Документальный фильм к столетию джазовой сцены в России объединит интервью выдающихся музыкантов этого направления и новых звезд, материалы, которые будут подготовлены в процессе работы над ним, станут подспорьем для изучения истории отечественного джаза.

«Мы собрали колоссальную коллекцию фотографий, видео- и аудиоматериалов, несколько месяцев мы снимаем интервью с нашими ветеранами (джазовой сцены), с музыкантами, с теми, кто на сцене и с теми, за кем будущее. <…> Каждое интервью, которое мы взяли – их запланировано больше 45 – будет смонтировано, и после того, как выйдет фильм, появится отдельный YouTube-канал, где будут публиковаться эти интервью. Мы планируем, что по этому материалу будут изучать историю джаза в нашей стране», – рассказал автор сценария, главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков.

Создатели фильма также поделились планами выпуска «книгу-компаньон» к фильму, а также сборник с музыкой. Выходы Картину планируется выпустить в конце 2022 или в 2023 году.