Москино подготовило специальную подборку фильмов для online просмотра

Об этом сообщили в пресс-службе киносети.

В период режима нерабочих дней, когда работа кинотеатров Москино будет временно приостановлена, киносеть продолжит оставаться на связи со своими зрителями. Специальная подборка для online просмотра «МОСКИНО ДОМА» позволит киногурманам и просто любителям кино насладиться хорошими фильмами, не выходя из дома. Кураторы и ведущие киноклубов, киноведы, друзья «Москино» подготовили серию рекомендаций, для удобства объединенных в тематические блоки.

Александр Колбовский, создатель и ведущий киноклуба «Киногостиная» собрал самые оригинальные документальные фильмы со всего мира, Сергей Капков, шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм», куратор киноклуба «Энциклопедия анимации» — незаслуженно забытые отечественные мультфильмы, кинокритик ТАСС Тамара Ходова — картины женщин-режиссеров, а эксперт по жанровому кино Настасья Горбачевская — фильмы ужасов к грядущему Хэллоуину. Кроме того, будут представлены авторские подборки сайта Cinemaholics и кинокритиков Дмитрия Карпюка и Владимира Лященко.

«Фильмы для души», «Хорошее советское кино», «Фильмы участники Каннского кинофестиваля», «Энциклопедия анимации», «Нон-фикшн клуб» — все это и многое другое уже доступно на сайте Москино.