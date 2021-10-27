В рамках «Посольских вечеров в Царицыне» прошел концерт в честь 30-летия дипломатических отношений между Россией и Израилем

18 октября в Екатерининском зале Царицынского дворцово-паркового ансамбля состоялся концерт «Восток — Запад: на перекрестке культур», сообщает пресс-служба НФПП.

Прямая трансляция мероприятия велась одновременно на нескольких онлайн-площадках. Музыкальный вечер, посвященный 30-летию дипломатических отношений России и Израиля, прошел в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне», четвертый год знакомящего зрителей с лучшими произведениями авторов из разных стран мира.

Организаторами вечера выступили посольство Государства Израиль в России, Национальный фонд поддержки правообладателей и музей-заповедник «Царицыно» при содействии Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

«Сегодня очень важный день: мы отмечаем 30-летие возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем. Эти годы были наполнены многими достижениями, и мы постоянно стремимся к новым высотам. Очень рад, что в этот вечер у нас есть прекрасная возможность встретиться в таком прекрасном дворце, послушать замечательную музыку и понять, что представляет собой Израиль — государство, в котором произошла смесь культур Востока и Запада, поскольку его населяют люди из 109 стран мира», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в своем выступлении.

Генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина также поздравила аудиторию с важной праздничной датой и отметила, что приятно видеть в зале «живые» лица — ведь в последнее время из-за эпидемиологической ситуации не все музыкальные вечера удавалось провести с присутствием публики.

«Тем не менее даже в прошедшем сложном году наши концерты посмотрели онлайн более 1,5 млн человек. Приятно вспомнить, что самый первый посольский вечер мы провели в мае 2018 года и с той поры не прерывались. Состоялось уже 36 концертов, за время которых мы сумели познакомить самую широкую публику с музыкальной, поэтической и даже танцевальной культурой разных стран», — сообщила генеральный директор НФПП Марина Георгиева.

На память о встрече и памятной дате Марина Георгиева вручила Александру Бен Цви подарок — «Антологию русской и советской симфонической музыки». Коллекция звукозаписей оркестровых сочинений русских композиторов XIX–ХХ веков издана ограниченным тиражом на самой старой и известной российской фирме звукозаписи «Мелодия». Также генеральный директор НФПП выразила признательность продюсеру проекта «Посольские вечера в Царицыне» Марии Панкратовой и съемочной группе, благодаря труду которых концерты транслируются онлайн.

««Посольские вечера в Царицыне» — это совместное любимое дитя музея-заповедника и Национального фонда поддержки правообладателей. Именно благодаря фонду концерты проходят не только вживую, но к ним каждый раз может присоединиться огромное количество зрителей в России и по всему миру. И благодаря фонду во время пандемии мы смогли продолжить проект», — сказала куратор проекта и ведущая вечера Анна Генина.

Автором программы концерта «Восток — Запад: на перекрестке культур» стал главный дирижер и музыкальный руководитель иерусалимского оркестра «Восток – Запад» Том Коэн. Всемирно известный музыкант прославился тем, что адаптирует мелодии арабских и североафриканских стран к восприятию широкой публики. Зрители «отправились» в путешествие по Ближнему Востоку и познакомились с разными стилями, оказавшими влияние на современную классическую израильскую музыку.

Концерт открылся проникновенным произведением знаменитого египетского композитора Мохамеда Абд аль-Ваххаба «Ночь любви». Прозвучала также сложная в плане технического исполнения композиция «Птица летит» иракского музыканта, виртуоза игры на арабской лютне — уде — Мунира Башира, произведение композитора из Турции Гузума Кулагима «Твои глаза и уши» с солирующей тростниковой флейтой най, композиция «Лонга из Мажда» израильского музыканта-виртуоза Фаделя Манаа, который солировал на скрипке, и аранжировка колыбельной российско-израильского композитора Мордехая Зейры, при исполнении которой сам Том Коэн солировал на мандолине. Завершился вечер зажигательной марокканской музыкой, под звуки которой так и хотелось пуститься в пляс.

Концерт получился уникальным не только благодаря разнообразной программе, но и потому, что в этот вечер «родился посольский оркестр Москва — Иерусалим», как образно пошутила Анна Генина. Дело в том, что оркестр «Восток – Запад» приехал не в полном составе – представители израильского посольства хотели, чтобы 30-летие отношений между двумя странами ознаменовалось также сотрудничеством иерусалимского и российского оркестров. Поэтому все произведения исполнялись совместно с молодым московским коллективом Korolёv orchestra. Художественный руководитель и дирижер оркестра, выпускник Московской консерватории Григорий Королев считает, что классическая музыка — не элитарное искусство, как ошибочно полагают многие, и доказывает это, активно пропагандируя ее среди широких масс.

«Коллективы встретились только вчера и репетировали всего дважды, но играют так слаженно, будто делали это вместе всю жизнь, — отметила Анна Генина. — Это говорит о том, что язык музыки — самый международный и интернациональный, и люди искусства понимают друг друга с полуноты. Главный посыл наших посольских вечеров — взаимопонимание и диалог культур».

Единственный в своем роде, неповторимый концерт транслировался на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайтах музея-заповедника «Царицыно» и проекта «Посольские вечера в Царицыне» — ambassadore.ru, благодаря чему его могли посмотреть все желающие из любой точки мира.

Фото: пресс-служба НФПП