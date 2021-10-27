Топ-5 фильмов с Оливией Колман

Прославленная британская актриса собрала немало наград, включая «Оскар». Она начинала с второстепенных комедийных ролей, но не застряла в одном типаже. Колман удалось раскрыть разные грани актерского таланта. Выбираем фильмы и сериалы с ее участием, которые раскрывают ее мастерство.





«Тираннозавр», 2011





У Джозефа и Ханны (Колман) возникает взаимная симпатия. Он — вдовец, который заливает горе алкоголем. После посещения пабов он превращается в монстра и угрозу для всего района. Она — тихая и спокойная продавщица, живущая с мужем-тираном. По словам Колман, роль в первом полнометражном фильме актера Пэдди Консидайна, пересевшего в режиссерское кресло, стала поворотной в ее карьере. Ей удалось разоблачить миф о том, что с психологическим насилием может столкнуться только человек с «врожденной» жертвенностью.





«Тринадцатая сказка», 2013





Маргарет Ли (Колман) работает в букинистической лавке своего отца. Знаменитая писательница Вида Винтер предлагает ей написать ее биографию. Писательница, умирающая от тяжелой болезни, известна не только своими романами, но и выдуманными биографиями. В каждом новом интервью она рассказывает новую версию своей истории и ни разу не говорит правды. На это у нее есть причины. Маргарет соглашается и приезжает в мрачный особняк писательницы. Чем больше она узнает о жизни Виды, тем страшнее ей становится. История, которая разворачивается перед Маргарет, оказывается странным образом связана с ней.





«Ночной администратор», 2015





Агент Берр (Колман) вербует для работы на спецслужбы ночного администратора отеля, расположенного в Европе. Он должен следить за оружейным бароном и проникнуть в его сеть. Эта роль принесла актрисе «Золотой глобус». При этом в романе Джона Ле Карре, по которому снят мини-сериал, агент Берр был мужчиной. Создатели сериала сделали его не только женщиной, но и беременной женщиной. Во время съемок Колман была в положении. Особого акцента на этом в истории не делали, ведь сотрудницы органов тоже бывают беременными.





«Дрянь», 2016-2019





Главной героиней комедийно-драматического сериала стала жительница Лондона (Фиби Уоллер-Бридж), которая постоянно попадает в неприятности. Она пытается найти партнера (на жизнь или хотя бы на ночь), улучшить отношения с сестрой и отцом, который полностью погрузился в отношения с новой супругой-художницей (Колман). Неожиданно для самой себя она по-настоящему влюбляется в священника.





«Отец», 2020





Энтони (Энтони Хопкинс) живет один в Лондоне. Он уверен, что прекрасно справляется со всеми делами. Однако его дочь Энн (Колман) считает, что отцу с деменцией необходима помощь. Она планирует переезд в Париж и хочет найти отцу сиделку. Он сопротивляется. Со временем вокруг Энтони начинают происходить странные вещи — в квартире оказывается неизвестный человек, дочь неожиданно меняет внешность, любимые часы пропадают. Колман получила за роль в «Отце» номинацию на «Оскар», а Хопкинс — вторую статуэтку.





Фото: кадр из фильма «Тринадцатая сказка»