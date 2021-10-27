Топ-5 интересных книг 2021 года

Обращаем внимание на важные книжные новинки, которые недавно появились на прилавках. На выбор — роман современного албанского классика, сборник современной документальной поэзии, первый том самой обсуждаемой трилогии последних лет, книга о критическом мышлении и роман о бесланской трагедии.





«Дворец сновидений», Исмаиль Кадарэ





Таинственный Дворец сновидений находится в центре империи. Веками его сотрудники собирают сны подданных и разгадывают их. Они должны найти предзнаменование, посланное высшими силами. В нем — ключ к разгадке судьбы правителя. Марк-Алем, выходец из состоятельной и знатной семьи, поступает на службу во Дворец сновидений. Он вовлекается в события, которые потрясли и его семью, и всю империю. Исмаиль Кадарэ — выдающийся албанский писатель и поэт, работы которого переведены на разные языки, лауреат Международной Букеровской премии.





«Шторка», Лида Юсупова





Новый сборник российской поэтессы является продолжением предыдущей книги «Приговоры». В обе книги вошли стихотворения, созданные на материалах реальных судебных дел. В фокусе внимания автора — насилие, которое происходит ежедневно и остается невидимым. Поэтесса пытается разглядеть живых людей, обезличенных системой в судебных материалах. Она пытается дать голос тем, у кого его отобрали; пытается разделить чужую боль и приблизиться к осмыслению трагедии другого человека. В сборник также вошли личные стихотворения на темы любви и феминизма, посвященные близким людям и себе.





«Подумайте еще раз», Адам Грант





В нашем быстроменяющемся мире огромное значение приобретает способность переосмысливать и переучиваться. Книга помогает научиться критически мыслить и менять взгляд по разным вопросам, вести конструктивные конфликты, подталкивать окружающих к пересмотру убеждений, учиться новому всю жизнь и объединяться с единомышленниками. Автор книги — профессор Уортонской школы бизнеса, который десять лет изучал психологию отношений в самых разных коллективах — от Google до ВВС США. Книгу рекомендуют Брене Браун и Билл Гейтс.





«Контур», Рейчел Каск





В центре повествования — известная писательница, читающая курс Creative writing в Афинах. Ее новыми знакомыми становятся соседи, студенты, преподаватели, которые рассказывают о мечтах, мыслях, убеждениях, ценностях, тревогах и сожалениях. На фоне их историй создается портрет рассказчицы, которая учится жить после серьезной потери. Роман состоит из десяти встреч и разговоров. «Контур» — первый том трилогии канадско-британской писательницы, собравший букет премий. Впервые на русском языке.





«Я знаю каждую минуту», Влада Харебова





Марк переезжает в Москву из маленького города. Он гуляет по аллее в столице и натыкается на девушку, которая похожа на его первую любовь. С тех пор прошло 12 лет, но внезапно Марк вспоминает все — вплоть до каждой минуты. Первая любовь началась со знакомства в больнице, посиделок на чердаке, разговоров. Все изменилось в один день, который Марк тоже вспоминает. Влюбленные оказались среди детей, ставших заложниками террористов в бесланской школе.





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