Таня Меженцева будет представлять Россию на «Детском Евровидении – 2021»

Победителем российского национального отбора международного конкурса «Детское Евровидение» стала Таня Меженцева из Москвы с песней Mon ami, сообщает ТАСС.

«Победителем национального отборочного конкурса «Детское Евровидение – 2021» становится Таня Меженцева», — объявили ведущие национального отбора, организованного Академией Игоря Крутого. Ранее Таня Меженцева уже выступала от России на «Детском Евровидении – 2019» в дуэте с Денберелом Ооржаком, где они заняли 13-е место.

Суммарно на право представлять Россию на песенном состязании подали свыше 500 заявок, из которых в финал национального отбора прошли 12 участников. В состав жюри вошли певица, участница конкурса «Евровидение-2004» Юлия Савичева, начальник Отдела международных проектов Дирекции международных отношений ВГТРК, председатель организационного комитета детского песенного конкурса «Евровидение» Екатерина Орлова, юная певица, телеведущая Екатерина Манешина, юный певец, стипендиат фонда Владимира Спивакова Валерий Кузаков, а возглавила жюри российский музыкант, участница конкурса «Евровидение-2021» Манижа.

Международный песенный конкурс «Детское Евровидение» пройдет в Париже 19 декабря под слоганом «Воображай», что является отсылкой к победной песне прошлого года французской певицы Валентины Тронель. В смотре этого года примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Германии, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Северной Македонии, Сербии, Франции, Украины.

Фото: пресс-служба Академии популярной музыки Игоря Крутого