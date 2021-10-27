О чем рассказал фанатам первый трейлер сериала «Ковбой Бибоп»

В сети появился полноценный официальный трейлер космического вестерна, снятого по культовому аниме. Ролик опубликовал стриминговый сервис Netflix. Премьера проекта назначена на 19 ноября. Первый сезон «Ковбоя Бибопа» будет состоять из десяти эпизодов.





Ролик показывает охотника за головами, который «воскрес из мертвых». Он взял новое имя — Спайк Шпигель (Джон Чо). Вместе с Джетом Блэком (Мустафа Шакир), который не знает о его тайном прошлом, они бороздят просторы вселенной на космическом корабле «Бибоп». Напарники прибывают на одну из планет Солнечной системы, где не скрыться от полиции, охотников и Синдиката. Наемники встречаются с Фэй Валентайн (Даниэлла Пинеда), которая предлагает им объединиться. Контакты между ними не очень ладятся — Шпигель не раз пытается убить Валентайн. В ролике неоднократно мелькают драки, космические погони, люди в необычных костюмах.





Создатели сериала отмечают, что проект расскажет о трех космических ковбоях (наемниках), которые пытаются убежать от прошлого. Спайк, Джет и Фэй — очень разные и одинаково опасные. Они объединяются в не самую дружную команду, готовую выследить любого преступника за соответствующий гонорар. Однако прошлое все равно их настигает.





«Ковбой Бибоп» является адаптацией одноименного японского аниме-сериала, ставшего культовым. Его режиссер Синъитиро Ватанабэ выступил консультантом проекта «Нетфликса». Шоураннером стал Андрэ Немец.





В октябре на Netflix вышли все эпизоды оригинального аниме. Впервые сериал показали в 1998 году. Его действие разворачивается в 2071 году на нескольких планетах Солнечной системы. По мотивам сериала вышли два полнометражных анимационных фильма.





Фото: кадр из трейлера сериала «Ковбой Бибоп»