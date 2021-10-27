Минкультуры проведет третий этап питчингов неигровых проектов

В Министерстве культуры России состоится третий этап питчингов неигровых проектов, сообщает пресс-служба министерства.

Участники претендуют на получение государственных субсидий на производство национальных фильмов. Очная защита неигровых фильмов состоится 27 и 28 октября в Большом зале коллегии на первом этаже Министерства культуры.

В рамках третьего этапа отбора представители организации кинематографии очно защищают свой проект перед членами экспертного совета. На презентацию проекта, включая демонстрацию видеоматериалов, отводится не более 4 минут, еще 3 минуты — на ответы на вопросы членов экспертного совета.

График проведения питчингов представлен на сайте правительства. Защита будет транслироваться в прямом эфире онлайн.

Фото: пресс-служба Минкультуры России