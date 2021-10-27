В двух крупнейших федеральных театрах России произошли изменения в руководстве

Об этом «Культуре» сообщили в Министерстве культуры РФ.

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский.

«Мы с уважением относимся к решению Сергея Васильевича и благодарим его за проделанную работу. Он принял МХТ им. А.П. Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками», - отметили в Минкультуры России.

За время его руководства выпущено более 10 премьер, три из которых подготовлены Сергеем Женовачом. В частности, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялась премьера спектакля «В окопах Сталинграда».

«Сергей Васильевич продолжит руководить Студией театрального искусства и тем самым привнесет еще много полезного в развитие отечественного театра», - добавили в ведомстве.

В свою очередь, новому руководству предстоит продолжить развитие богатых традиций МХТ им. А.П. Чехова и предложить зрителю новые творческие проекты.

«Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А.П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности», - подчеркнули в пресс-службе Министерства культуры.

Кадровые изменения затронули и МХАТ им. М. Горького. Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский.

В новом качестве приоритетами работы Владимира Кехмана станут вопросы стабильного развития учреждения, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы в МХАТ им. М. Горького в целом.

«Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», - пояснили в ведомстве.

Фото: kinoforum.moviestart.ru