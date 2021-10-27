Топ-4 романов-антиутопий, от которых невозможно оторваться

Выбираем увлекательные антиутопии, которые заставляют задуматься.





«Век чудес», Карен Томпсон Уокер





Главная героиня Джулия живет во время глобальных перемен. До недавнего времени мир беспокоили озоновые дыры, таяние ледников, свиной грипп и пчелы-убийцы, но самым страшным оказалось замедление хода Земли. Дни и ночи становятся длиннее, сила тяжести меняется, птицы и животные ведут себя необычно — все меняется быстро и необратимо. Изменения затрагивают политику, религию и другие сферы. Джулия с родственниками и друзьями пытается научиться жить в новой, постоянно трансформирующейся реальности. Она тоже меняется: разочаровывается в родителях, влюбляется, переживает потерю. Джулия понимает, что даже приближающаяся катастрофа не влияет на желание жить и любить. Роман рассказывает об ужасах медленного умирания привычного мира, которое может быть страшнее внезапного конца света.





«Сила», Наоми Алдерман





Мир переворачивается с ног на голову, когда у девочек-подростков по всему миру внезапно появляется сила. Они получают возможность генерировать электричество — одним прикосновением могут причинять боль и даже убивать. Привычнее мироустройство кардинально меняется. Теперь женщины — сильный пол, а мужчины — слабый. Перемены показаны на примере проповедницы новой религии, в прошлом пережившей насилие, дочери лондонского гангстера, главы американского города и нигерийского журналиста. Через них читатели наблюдают, как все меняется: женщины занимают основные посты, возглавляют государства и руководят армиями, боги приобретают женские черты. Что принесет новый расклад? Что сделают с людьми власть и сила? Роман о природе насилия и власти отрезвляет и не оставляет равнодушным.





«Жнец», Нил Шустерман





Мир живет в прекрасном будущем, в котором нет войн, голода, болезней. Человечество стало бессмертным. Государственным управлением занялась справедливая нейросеть «Облако». У людей осталась только одна обязанность — контроль над численностью населения. Этим занимаются жрецы — особая каста палачей, которые должны убивать не менее 260 человек в год. Жнецы бывают разными: мудрыми, эмпатичными, циничными, кровожадными. Фарадей — сочувствующий жнец, который совершает невероятный поступок. Он берет в ученики не одного подростка, как положено, а двух — Ситру и Роуэна. Во время обучения они привязываются друг к другу. Но в жнецы посвятят только одного. Первым заданием будет убить второго.





«Склад», Роб Харт





В недалеком будущем Америка переживает последствия глобального потепления, экономическую разруху, засилье вооруженных мародеров. Города становятся призраками, люди боятся выходить из дома. Бизнесмен-футурист Гибсон Уэллс создает компанию «Облако», которая стремительно монополизирует рынок. Она доставляет товары с помощью беспилотников, занимается другими направлениями. С одной стороны, жители избавляются от необходимости посещать магазины и выходить на улицу. С другой стороны, разоряется малый бизнес, растет безработица. У корпорации идеальная репутация — «Облако» заботится не только о клиентах, но и о сотрудниках. Им предоставляют жилье и все необходимое для жизни. Вместе с этим работников строго контролируют, их заставляют работать без выходных. Пакстон, потерявший бизнес из-за корпорации, устраивается в нее охранником. Цинния начинает работать в компании с другой целью — выведать секреты основателя «Облака», считающего себя спасителем человечества.





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