ГИМ и Русский музей представят выставку «Смолянки» Дмитрия Левицкого»

Совместный проект музеев продолжает серию юбилейных выставок к 150-летию Исторического музея в 2022 году, сообщили в ГИМе.

Основа экспозиции – серия портретов из цикла «Смолянки» известного отечественного художника второй половины XVIII века – Дмитрия Григорьевича Левицкого. Все семь портретов воспитанниц Смольного института будут впервые экспонироваться в полном составе вне стен Русского музея.

«Смолянки» Д.Г. Левицкого – произведения знаковые не только для отечественного искусства, но и признанные шедевры мирового значения. Мы благодарны коллегам из Санкт-Петербурга за такой ценный и действительно уникальный подарок к 150-летию Исторического музея», – говорит директор ГИМа Алексей Левыкин.

Открывают выставку портреты Екатерины II, И.И. Бецкого и Д.Г. Левицкого, демонстрируя главную тему экспозиции – связь Смольного института, Смольного монастыря и Императорского двора в век Просвещения. Портретная серия рассматривается на выставке и как «визитная карточка» выдающегося детища просветительской политики Екатерины Великой, воплощенного в жизнь И.И. Бецким – Императорского Воспитательного Общества благородных девиц (Смольный институт), учрежденного в 1764 г. при Смольном монастыре в Санкт-Петербурге. Смольный институт - первое в своем роде образцовое воспитательно-образовательное учреждения, созданное в духе идей Просвещения, заложившее основу женского образования в России.

Выставка будет открыта с 17 ноября 2021 года по 14 февраля 2022 года.