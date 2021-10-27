В Третьяковке рассказали о режиме работы музея с 30 октября по 7 ноября

Об особенностях посещения галереи и выставках в нерабочие дни сообщила пресс-служба музея.

С 28 октября 2021 года для посещения Третьяковской галереи требуются обязательные QR-коды, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или наличие антител. Вход на выставки и мероприятия будет возможен при предъявлении QR-кода и паспорта (удостоверения личности).

Музей продолжит работу в период с 30 октября по 7 ноября, но с ограничением по количеству посетителей. Количество билетов будет сокращено, поэтому в музее настоятельно рекомендовали проверять их наличие на сайте Третьяковской галереи и заранее приобретать билеты онлайн.

Выставка «Русский модерн. На пути к синтезу искусств» организована в рамках проекта «Третьяковская галерея открывает свои запасники». Она объединяет произведения, созданные в конце 1890-х — 1910-е годы — эпоху расцвета стиля модерн в России. На выставке представлены произведения живописи, графики и скульптуры из фондов Государственной Третьяковской галереи.

Фото: А.Я. Головин. Портрет Ф.И. Шаляпина в роли Олоферна. 1908