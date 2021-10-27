Один из первых стендап-комиков Морт Сал умер в 94 года

В США на 95-м году жизни скончался один из первых в мире стендап-комиков Морт Сал, пишет газета The New York Times.

В сообщении издания указано, что по словам помощницы артиста Люси Мерсер, он умер «мирно, в своем доме в штате Калифорния». Причиной смерти Сала стала старость.

Морт Сал родился 11 мая 1927 года в Канаде, однако еще ребенком вместе с семьей переехал в Лос-Анджелес. Там Сал стал одним из первопроходцев сатирической комедии и стендап-выступлений в 1950–1960-х годах.

По мнению журнала Time в 1960-м, он стал главным комиком современного поколения. Сал был одним из первых сатириков, которые в своих сценках на сцене не боялись высмеивать для публики президентов и других американских высокопоставленных чиновников, причем многие из числа политиков стали поклонниками его творчества.