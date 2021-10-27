Анонсирован выход второй части фильма «Дюна»

Сиквел научно-фантастического фильма «Дюна» выйдет 20 октября 2023 года, сообщаетло издание Deadline.

В роли режиссера и продюсера продолжения выступит создатель первой части Дени Вильнёв.

«Я только что узнал от Legendary, что мы официально будем снимать «Дюна. Часть вторая» (Dune: Part Two)» – рассказал Вильнёв.

Также в Twitter компании Legendary появился анонс выход второй части фильма, однако без уточнения даты.

«Дюна» – экранизация одноименного романа американского фантаста Фрэнка Герберта. Роли в фильме Вильнёва исполнили Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Зендея и другие артисты. Мировая премьера «Дюны» состоялась в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля.

Фото: кадр из фильма «Дюна»