Анонсирован выход второй части фильма «Дюна»

27.10.2021
В роли режиссера и продюсера продолжения выступит создатель первой части Дени Вильнёв.
«Я только что узнал от Legendary, что мы официально будем снимать «Дюна. Часть вторая» (Dune: Part Two)» – рассказал Вильнёв.
Также в Twitter компании Legendary появился анонс выход второй части фильма, однако без уточнения даты.
«Дюна» – экранизация одноименного романа американского фантаста Фрэнка Герберта. Роли в фильме Вильнёва исполнили Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Зендея и другие артисты. Мировая премьера «Дюны» состоялась в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля.