Россияне назвали Газманова и Пелагею лучшими певцами 2021 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в партнерстве с премией «Марка №1 в России» опросил россиян, чтобы определить лучших исполнителей 2021 года, сообщает ТАСС.

«Россияне рассказали, кого они считают лучшим певцом российской эстрады 2021 года (топ-6): на первом месте – Олег Газманов (19%), на втором – Баста (10%), третье место делят Григорий Лепс и Сергей Лазарев (по 9%), за ними следуют Леонид Агутин и Валерий Меладзе (по 8%)», – говорится в исследовании ВЦИОМ.

По мнению россиян, лучшими исполнительницами стали Полина Гагарина (17%) и Пелагея (13%). Третье место с 7% голосов разделили Елена Ваенга, Зиверт, София Ротару и Валерия.

Организаторы опроса рассказали, что вкусы россиян заметно отличаются в зависимости от возраста и места проживания. «Гагарина пользуется наибольшей популярностью у молодежи (26-34%) и среди жителей городов-миллионников (19%), Пелагея – среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (19%) и у старшего поколения (17%), а Зиверт – среди молодежи (11-15%) и жителей городов от 500 до 950 тыс. жителей (13%)», – уточняется в сообщении

Результаты опроса также показали, что Газманов популярен у граждан в возрасте 60+ (30%), в частности, среди жителей сел (24%) и городов с населением до 100 тыс. (22%), Баста – среди 25-34-летних (19%) и мужчин (13%), а Лазарев – среди женщин, 18-24-летних и в городах с населением до 100 тыс. (по 13%).

Агутин лидирует в ответах жителей Москвы и Санкт-Петербурга (12%). В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Фото: кадр из клипа