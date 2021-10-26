Три фильма о социальном неравенстве

Корейский сериал «Игра в кальмара» привлек внимание не только к фильмам о жестоких играх не выживание, но и к вопросам о неравенстве. Предлагаем посмотреть другие проекты на эту тему — сериал об антиутопическом будущем, фильм о расизме и алчной корпорации и картину о распределении ресурсов.





«3 %», 2016-2020





Бразильский сериал в жанре антиутопии с элементами триллера создал Педро Агилера. Действие разворачивается в будущем, где социальное расслоение достигло апогея. На материке живут бедные люди. Там царят разруха, болезни, нищета. На прибрежье обитают богатые люди, живущие в достатке и идиллии. Раз в жизни бедным предоставляется шанс изменить все и попасть в рай на Земле. Для этого им нужно пройти жесткий отбор, который называется «Процесс». В лучшую жизнь отправятся только 3% участников. Сериал начинается с того, как 20-летние молодые люди отправляются в испытательный центр, где стартует «Процесс». Среди них будут разные герои и героини: кто-то стремится улучшить свое положение, кто-то хочет сломать систему.





«Простите за беспокойство», 2018





Черная комедия, ставшая режиссерским дебютом рэпера Бутса Райли. Сатирический фильм рассказывает о расовых стереотипах, жадности корпораций и безысходности, в которой оказываются люди в капиталистической системе. Главный герой — темнокожий американец Кассиус Грин (Лакит Стэнфилд), который работает в колл-центре. Один из коллег дает ему дельный совет — использовать так называемый «белый голос», чтобы улучшить продажи. Это действительно помогает — Кассиус начинает хорошо зарабатывать. В это время его коллеги, недовольные условиями труда, планируют забастовку и пытаются создать профсоюз. Девушка главного героя Детройт (Тесса Томпсон) — художница и активистка, которая зарабатывает на хлеб бессмысленной работой. Она замечает, как корпоративная работа влияет на Кассиуса. Ситуация ухудшается, когда на него обращает внимание глава корпорации.





«Платформа», 2019





Испанский научно-фантастический фильм с элементами триллера и хоррора снял Гальдер Гастелу-Уррутия. Картина рассказывает о необычной многоуровневой тюрьме. Сколько всего в ней этажей — неизвестно. На каждом уровне находятся двое заключенных. Этажи связаны общим колодцем, по которому ежедневно спускается платформа с едой. Чем ниже находятся люди, тем меньше продуктов они получают. Все самое лучшее достается обитателем верхних уровней. Каждый месяц происходит переселение заключенных — новое место обитание никому неизвестно. Можно покинуть верхний этаж и оказаться в самом низу и наоборот. Исследователь Горен отправляется в тюрьму в качества участника некоего эксперимента. Заключенным разрешают взять с собой только один предмет — он берет книгу «Дон Кихот». Горен оказывается на 48-м уровне вместе с соседом, который взял с собой нож. Он наблюдает, как система меняет людей, в том числе его самого. Горен встречается с разными соседями, которые следуют своим стратегиям выживания. Некоторые пытаются что-то изменить.





Фото: кадр из сериала «3%»