Заслуженный артист РСФСР Николай Ларионов умер в 82 года

Заслуженный артист РСФСР, актер Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова Николай Ларионов умер на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба регионального правительства.

За свою жизнь артист сыграл более 100 ролей не только на сцене, но и в кино. Причина смерти не уточняется.

«На 82-м году жизни скончался старейший артист Челябинского театра драмы имени Наума Орлова, заслуженный артист РСФСР Николай Геннадьевич Ларионов. Практически вся театральная жизнь Николая Геннадьевича была связана с Челябинском, где он жил с 1967 года. До самого последнего мгновения своей светлой жизни Николай Геннадьевич хранил верность челябинской драматической сцене, а зрители отвечали ему любовью и почитанием его яркого, многогранного таланта», – сказали в пресс-службе.

Ларионов родился 11 декабря 1939 года в Уфе. В 1963 году окончил театральную студию при театре драмы в городе Владивостоке.

Служил в театрах Йошкар-Олы, Уссурийска, Владивостока и Уфы. В труппу Челябинского государственного театра драмы был принят в 1967-м, где в дальнейшем сыграл более ста ролей.

В 1976-м дебютировал на экранах – в драме Одесской киностудии «Меня ждут на земле». Звание заслуженного артиста РСФСР получил в 1979-м.

Николай Ларионов сыграл Ивана Сафонова в спектакле «Русские люди» по пьесе Константина Симонова, а также был задействован в ряде постановок – «Берег», «Старший сын», «Серебряная свадьба», «Фальшивая монета», «Вишневый сад», «Чужой ребенок».

Фото: кадр из фильма «Закрытые двери»