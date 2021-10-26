Археологи раскрыли тайну «чужого» скелета в шахте древнекитайской гробницы

Открытие сделала группа ученых во главе с Техасским университетом A&M, пишет scmp . com .

В 2011 году на раскопках кладбища Шиянзи ученые нашли странные останки. В шахте семейной гробницы был обнаружен скелет, попавший сюда явно не в связи с захоронением. Спустя 10 лет исследований археологи смогли выяснить обстоятельства этой истории.

Останки были расположены на высоте 4,2 метра над полом погребальной камеры. Это навело ученых на мысль, что человек пытался ограбить гробницу, однако умер на обратном пути, возможно, задохнувшись под землей.

Останкам «грабителя», как выяснилось, около 1300 лет. Возраст самой гробницы больше на 700 лет.

В результате исследований было установлено, что скелеты в основной части гробницы являются родственниками, а расположенный в шахте над ними не принадлежал к этой семье и был на 700 лет «моложе».

На скелете было обнаружено 13 следов от ударов острым предметом, самые сильные из них оказались на лице. Эксперты полагают, что мужчина был убит ножевыми ранениями в ребра, повредившими сердце и легкие.

По мнению экспертов, на мужчину напали, когда он пытался сбежать от нападающих. Шахта была вырыта убийцами, бросившими туда тело мужчины и засыпавшими яму. Возможно, что они не имели никакого представления о том, что под ними находится гробница возрастом на тот момент уже 700 лет.

Фото: Qian Wang