Ведущие музеи России в 2022 году проведут мультимедийные выставки в ОАЭ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

Министр культуры РФ Ольга Любимова провела рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммадом Ахмадом Аль Джабером. Они обсудили сотрудничество в сфере культуры и организацию совместных проектов, в том числе в рамках «Экспо-2020» в Дубае.

По словам Ольги Любимовой, в начале 2022 года ведущие музеи РФ представят мультимедийные выставки и презентационные сессии. Свои выставочные проекты организуют Государственная Третьяковская галерея, музеи-заповедники «Фанагория» и «Царское Село». Кроме того, планируется провести презентационную сессию Государственного Эрмитажа и лекции о русском искусстве.

Министр культуры поблагодарила посольство ОАЭ в Москве за содействие в организации экранирования предметов из Политехнического музея в рамках Всемирной выставки. Экспонаты будут выставлены на площадке российского павильона с 10 ноября по 31 марта.

Еще одним мероприятием с участием российских культурных институций станет «Неделя всемирного культурного наследия в Шардже», в рамках которой с 21 по 25 ноября российская делегация представит лучшие образцы нематериального культурного наследия России.