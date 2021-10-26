Нашедший часть присужденного Украине скифского золота ученый обиделся на Амстердам

26.10.2021
Ученый прокомментировал решение нидерландского суда, постановившего передать коллекцию скифского золота Украине, а не Крыму, из которого они были вывезены на выставку в 2014 году. Археолог считает, что для крымских музеев это будет большой утратой в научном плане.
«Я считаю это решение обидным для нас, меня в частности, потому что там есть много вещей из моих раскопок», — заявил ученый. В то же время от не стал судить о справедливости решения, отметив, что суд стоял перед сложной, можно сказать, беспрецедентной проблемой.