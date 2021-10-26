Нашедший часть присужденного Украине скифского золота ученый обиделся на Амстердам

26.10.2021

Нашедший часть присужденного Украине скифского золота ученый обиделся на Амстердам

Крымский археолог, профессор Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Храпунов высказал свое мнение в беседе с ФАН.

Ученый прокомментировал решение нидерландского суда, постановившего передать коллекцию скифского золота Украине, а не Крыму, из которого они были вывезены на выставку в 2014 году. Археолог считает, что для крымских музеев это будет большой утратой в научном плане.

«Я считаю это решение обидным для нас, меня в частности, потому что там есть много вещей из моих раскопок», — заявил ученый. В то же время от не стал судить о справедливости решения, отметив, что суд стоял перед сложной, можно сказать, беспрецедентной проблемой.

«С одной стороны, музей Алларда Пирсона заключил договоры со всеми крымскими музеями о том, что он вернет экспонаты в эти музеи, а с другой — разрешение на вывоз этих вещей давало государство Украина, и они должны быть возвращены на его территорию», — отметил археолог. 
Фото: wikipedia.org/Zamunu45