Нашедший часть присужденного Украине скифского золота ученый обиделся на Амстердам

Крымский археолог, профессор Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Храпунов высказал свое мнение в беседе с ФАН.

Ученый прокомментировал решение нидерландского суда, постановившего передать коллекцию скифского золота Украине, а не Крыму, из которого они были вывезены на выставку в 2014 году. Археолог считает, что для крымских музеев это будет большой утратой в научном плане.

«Я считаю это решение обидным для нас, меня в частности, потому что там есть много вещей из моих раскопок», — заявил ученый. В то же время от не стал судить о справедливости решения, отметив, что суд стоял перед сложной, можно сказать, беспрецедентной проблемой.

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«С одной стороны, музей Алларда Пирсона заключил договоры со всеми крымскими музеями о том, что он вернет экспонаты в эти музеи, а с другой — разрешение на вывоз этих вещей давало государство Украина, и они должны быть возвращены на его территорию», — отметил археолог.