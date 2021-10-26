Бурятский поэт и общественный деятель Матвей Чойбонов умер в 74 года

25 октября на 75-м году жизни скончался известный поэт и общественный деятель Матвей Чойбонов, сообщил в соцсетях глава Джидинского района Валерий Шагжитаров.

«Его дар поэта, просветителя, наставника помогал жить людям в самые тяжелые годы. Матвей Рабданович пронес сквозь всю свою жизнь, свои испытания, путешествия, поездки, обретения, горячую любовь к родной земле Джиды, всей Бурятии. Удивительным образом в Матвее Рабдановиче сочетались разные таланты, порой феноменальные — целителя, публициста, священнослужителя. Его имя почитали тысячи людей в разных уголках России и мира», — написал Валерий Шагжитаров.

Матвей Чойбонов родился 2 октября 1947 года в Селенгинском районе, вырос в селе Инзагатуй Джидинского района. Обучался в музыкальном училище им. П. И. Чайковского, медицинском училище, Бурятском государственном педагогическом институте, а также окончил высшее духовное заведение в Улан-Баторе и стал доктором буддийской философии.

Был депутатом Верховного Совета Бурятской АССР XII созыва с 1990 по 1994 год. Активно участвовал в разработке современной законодательной базы республики, в т.ч. Конституции Бурятии и государственной символики.

Внес особый вклад в возрождение буддизма в России на постсоветском пространстве, возвращение народа к своим духовным истокам — языку, обычаям, культуре. Профессор тибетской медицины.

Был председателем правления Союза писателей РБ, а также членом Союза писателей России. Автор десяти поэтических сборников на бурятском языке, в том числе «Сэнхир хадаг» («Синий хадак»), «Долоон үнгын hолонго» («Семицветная радуга»), «Мүнхын аршаанай мүнгэн дуhал» («Серебряные капли целебного аршана»), «Мүнхэ зулын толон доро» («Под лучами вечной свечи»), «Минии нүхэд — амиды бурхад» («Мои друзья — мои живые боги»), «Наhанайм табисуур» («Кредо моей жизни»), «Ами наhанай алтан зүргэ» («Золотая лампада жизни»).

Фото: личная страница Сарюны Эрдынеевой в Facebook