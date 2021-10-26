Топ-5 фильмов о моде

Выбираем художественные и документальные фильмы, которые рассказывают о мире моды с разных ракурсов. На выбор — документалки о культовых модельерах Маржеле и Вествуд, триллер и драмы.





«Месть от кутюр», 2015





Художественный фильм рассказывает историю портнихи Миртл Маннаж, которая возвращается в родной городок после долгого отсутствия. Ей пришлось уехать в детстве после обвинения в убийстве. За годы отсутствия Миртл повзрослела, похорошела и стала отличным дизайнером. Сначала в городе ее не принимают, но женщине удается заполучить расположение. Она создает прекрасные наряды, которые хотят иметь все. В главной роли — неподражаемая Кейт Уинслет.





«Неоновый демон», 2016





Триллер Николаса Виндинга Рефа показывает не столько изнанку модельного бизнеса, сколько кошмарный сон. Выпускница провинциальной школы Джесси (Эль Фэннинг) мечтает стать моделью. Она отправляется в Лос-Анджелес, чтобы исполнить мечту. У нее нет денег и друзей в новом городе. Она заводит знакомства, ходит на фотосессии и вечеринки. Девушке с ангельской внешностью удается пробиться и быстро взлетает по карьерной лестнице. Однако за это придется расплачиваться. Конкурентки Джесси готовы на многое, чтобы устранить ее.





«Призрачная нить», 2017





Действие романтической драмы разворачивается в середине прошлого века в Лондоне. Знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает образы для членов королевской семьи, звезд кино и светских львиц. Однажды его музой становится молодая и своенравная девушка по имени Альма. После этого жизнь гениального дизайнера кардинально меняется.





«Мы, Маржела», 2018





Мартин Маржела — таинственный и культовый бельгийский дизайнер. В документальном фильме впервые описывается история бренда, который стал образцом деконструктивизма в модной индустрии. О нем рассказывают бывшие и нынешние сотрудники модного дома. Одной из их задач было сохранение мифа Маржелы, предпочитающего затворнический образ жизни. Картина не только знакомит с работой модельера и его модного дома, но и рассказывает о сложности сохранения независимости в современной индустрии.





«Вествуд: панк, икона, активистка», 2018





Еще один документальный фильм, посвященный легендарному дизайнеру. Вивьен Вествуд — живая икона стиля, разрушительница стереотипов и культовая персона, начинавшая с магазина неформальной одежды и создания костюмов для Sex Pistols. Вествуд известна не только как дизайнер, соединившая панк и исторический костюм, но и как политическая активистка. Она живет в Лондоне, продолжает работать и проводить акции.



