Проведение фестиваля «Джазовая провинция» в Воронеже перенесли на 2022 год

Фестиваль «Джазовая провинция» в Воронеже перенесен на 2022 год, сообщил в Facebook продюсер мероприятия Александр Лукинов.

«Мы все очень ждали осени, ждали большого праздника музыки, но введение нерабочих дней и запрет концертной деятельности внесли коррективы», — говорится в сообщении продюсера.

По словам Лукинова, программу фестиваля анонсировать не спешили, несмотря на ее подготовку.

«Понимая сложное эпидемиологическое положение, не спешили ее анонсировать и открывать продажу билетов, чтобы у вас не было проблем с их возвратом. Безусловно, когда эпидемиологическая ситуация позволит вернуться к нормальной жизни, мы с радостью ждем новых встреч с воронежским зрителем и нашими музыкантами», — сообщил продюсер.

Фестиваль «Джазовая провинция» был основан в 1996 году по инициативе Леонида Винцкевича.