Апелляционный суд Амстердама присудил скифское золото Украине

Об этом сообщает РИА Новости.

В решении суда указывается, что, хотя спорные культурные артефакты происходят из Крыма, они являются частью наследия Украины после обретения ею независимости в 1991 году.

Председательствующая судья отметила, что решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. В постановлении указывается, что Музей Алларда Пирсона обязан передать спорные артефакты на хранение Украине до того, как ситуация в Крыму «стабилизируется».

По словам адвоката российских музеев Роба Мейера, коллекция будет оставаться в стране еще как минимум три месяца. Кроме того, слушания в вышестоящей инстанции могут занять еще около года, при этом ценности также будут храниться в Нидерландах, пояснил он.