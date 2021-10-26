Артистов и сотрудников МХТ им. Чехова наградят памятными знаками «Чайка»

26 октября пройдет церемония вручения памятных знаков «Чайка» артистам и сотрудникам Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, Школы-студии и Музея МХАТ, сообщает «Культуромания».

Мероприятие проведет художественный руководитель МХТ Сергей Женовач. Пресс-атташе театра Наталья Витвицкая отметила, что церемония вручения памятных «Чаек» проводится каждый год в день рождения театра — 26 октября.

«Чаек» из бронзы получают те, кто проработал в театре 15 лет, из серебра — 25 лет, а золотых получают проработавшие 30, 35 и 40 лет. Тем, кто служит в театре 45, 50 лет и более, дарят ювелирные изделия с символикой МХТ, передает «Культуромания».

Среди награжденных — народная артистка РСФСР Раиса Максимова (65 лет), народный артист России Игорь Верник (35 лет), народная артистка России Евгения Добровольская (30 лет), Эдуард Чекмазов (30 лет), заслуженный артист России Валерий Трошин (25 лет), Ирина Пегова (15 лет), Наталья Швец (15 лет), Михаил Трухин (15 лет) и другие.

Традиционно памятные знаки вручают с 1901 года. Тогда первые жетоны «Чайка» Чехов подарил актерам, игравшим в его пьесах «Чайка» и «Дядя Ваня».