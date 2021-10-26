«Капитан Волконогов бежал» откроет неделю российского кино в Лондоне

28 ноября стартует неделя российского кино в Лондоне, которая откроется показом фильма «Капитан Волконогов бежал», сообщает пресс-служба смотра.

Картина «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова представляла Россию в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Кроме того, она получила награду за лучший сценарий на фестивале «Кинотавр».



«Мы очень рады вернуться к формату проведения Russian Film Week офлайн в кинотеатрах <...> После такого долгого и сложного периода для индустрии развлечений и для наших зрителей возвращение в офлайн-режим – это настоящее волшебство. В этом сезоне у нас было рекордное количество заявок, поэтому наших зрителей ждет одна из лучших кинопрограмм, которую мы когда-либо предлагали», – рассказал основатель и генпродюсер Недели Российского кино Филип Перкон.

Фестиваль будет продолжаться с 28 ноября по 5 декабря. В программу вошли 23 полнометражных картины, среди них: «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, «Спутник» Егора Абраменко, «Пальма» Александра Домогарова-младшего, «Общага» Романа Васьянова, «Грех» Андрея Кончаловского, «Северный ветер» Ренаты Литвиновой.

Кроме того, будут представлены 19 короткометражных фильмов. Открытие смотра состоится в самом крупном кинотеатре Лондона Odeon, где проходят все главные британские премьеры, а основной площадкой станет кинотеатр Cine Lumiere.

Фото: кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал»