Три самых скандальных романа

Собрали художественные произведения, на которые в свое время обрушились вал критики, скандалов и упреков. Более того, романы запретили издавать. Сегодня же они считаются классикой, достойной читательского внимания.





«Госпожа Бовари», Гюстав Флобер





Впервые роман французского писателя увидел свет в 1856 году. Он выходил в литературном журнале La Revue de Paris. После публикации автора и двух издателей привлекли к суду за оскорбление морали. Суд оправдал их. Скандал привлек внимание к произведению, которое выпустили отдельной книгой.





В центре сюжета — Эмма Бовари, супруга врача в маленьком французском городке. Он без ума любит ее, а она быстро остывает к нему и начинает тяготиться семейной жизнью. Ни переезд в другой маленький город, ни рождение ребенка не помогают ей заполнить внутреннюю пустоту. Однажды Эмма влюбляется в молодого мужчину, с которым готова сбежать.





Роман отличается отсутствием положительных героев, натуралистичностью, детальной проработкой характера и мотивации главной героини. Писатель утверждал, что у мадам Бовари не было прототипа. Однако ее история один в один совпадает с реальной историей Дельфины Кутюрье, вышедшей замуж за врача Эжена Деламара. Флобер работал над романом пять лет, тратя по несколько недель и даже месяцев на отдельные эпизоды. Роман неоднократно экранизировали в ХХ и ХХI веках.





«Тропик Рака», Генри Миллер





Дебютный роман американского писателя вышел в 1934 году в Париже. На обложке была пометка «В витринах не выставлять». Впрочем, во Франции у произведения и не было проблем — они были в США. Американские власти запретили ввоз «Тропика Рака» на свою территорию. Первая публикация на родине писателя произошла спустя 27 лет. Она обернулась скандалом. Против Миллера подали около 60 судебных исков. Дело дошло до Верховного суда, который отказался считать книгу непристойной.





Действие в большей степени автобиографического романа разворачивается во Франции, начиная с 1928 года. Он описывает жизнь бедного писателя в Париже. Иногда в повествовании появляются реальные люди и места, иногда — поток сознания. Повествование скачет от прошлого к настоящему и обратно. Основное внимание к «Тропику Рака» привлекло обилие откровенно описанных сексуальных сцен. В 1970 году по мотивам книги сняли фильм.





«Доктор Живаго», Борис Пастернак





Работа над романом началась в 1945 году и заняла десять лет. Писатель хотел опубликовать книгу на родине, однако это оказалось невозможно из-за его позиции относительно Октябрьской революции 1917 года. Ему пришлось передать рукопись в Италию, где роман вышел на итальянском языке в 1957 году.





Через год Пастернаку присудили Нобелевскую премию. Однако под давлением советских властей он отказался от нее. После этого против него началась травля. В прессе, по радио и телевидению «разоблачали» автора, обвиняли его в космополитизме, эгоизме и предательстве. Пастернака исключили из Союза писателей СССР. Правление организации и некоторые литераторы требовали выслать его из СССР и лишить советского гражданства. В результате Борис Пастернак сильно заболел и умер в 1960 году.





Главный герой романа — Юрий Живаго. Он предстает на первых страницах маленьким мальчиком, хоронящим мать. Осиротевший мальчик воспитывается в профессорской семье. Он рано проявляет поэтический талант, но решает стать врачом. Роман охватывает жизнь Живаго и время после его смерти от начала ХХ века до Великой Отечественной войны. Повествование сопровождается его стихотворениями. В тексте присутствуют многочисленные герои, жизни которых переплетаются на протяжении нескольких десятилетий российской истории.





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