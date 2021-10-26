Регистрация на Международный Форум молодых лидеров стран Арктического совета продлена до конца октября

Организаторы Международного Форума молодых лидеров стран Арктического совета «ICE: Inspiration. Communication. Efforts» продлили регистрацию до 31 октября 2021 года, сообщает пресс-служба мероприятия.

Предприниматели, креаторы, волонтеры, активисты, этно- и тревел-блогеры из разных регионов и стран обсудят вопросы экологии, урбанистики, развития волонтерства и др. и разработают прорывные проекты на Форуме молодых лидеров стран Арктического совета «ICE: Inspiration. Communication. Efforts», который пройдет 6–9 декабря на Ямале, в городе Салехарде.

Форум станет площадкой для обмена опытом и запуска совместных международных проектов, в том числе для развития Арктики. Участников ждут креативные лаборатории, экспертная оценка идей, лекции и мастер-классы от известных российских и иностранных спикеров и блогеров. Планируется, что на Форуме выступят американский ученый и профессор, специализирующийся на лидерстве, Сэм Поттоличино; экстремальный путешественник Сергей Сайман; волонтер, спикер TEDx Константин Седов; урбанист из Финляндии Джакко Блумберг и многие другие.

Организаторы оплачивают расходы участников, связанные с проживанием и пребыванием на Форуме. В сообщении организаторов указано, что зарегистрированы уже несколько сотен заявок из более 30 стран и самых разных уголков России, но они продолжают получать обращения с просьбой продлить регистрацию. Заявки принимают на сайте forumice.ru до 31 октября включительно. Для этого необходимо прислать свою идею проекта, который можно развивать на территории циркумполярных стран. Авторов самых интересных концепций пригласят на собеседование. По итогам Форума наиболее сильные и перспективные проекты получат поддержку в реализации.

Участниками могут стать молодые лидеры (18–35 лет), которые работают в таких направлениях, как развитие креативных индустрий, предпринимательство, урбанистика и брендирование северных территорий, социальные проекты, волонтерство, медиа, информационное продвижение