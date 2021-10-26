Выставка «Москва греческая» приглашает посетителей

В главном здании Музея современной истории России заработал выставочный проект, рассказывающий о пути греков в Москве с 1390 года до наших дней. Москвичи и гости города могут узнать об истории тесных контактов двух стран, объединенных религией и традициями.





Выставка «Москва греческая. От Феофана Грека до наших дней» приурочена к перекрестному Году истории Россия — Греция, 200-летию начала национально-освободительного движения Греции и 30-летию Московского общества греков.





На протяжении нескольких веков греки вносили особый вклад в развитие российской государственности, образования и науки, культуры и искусства нашей страны. Выставка позволяет проследить, как менялись отношения русских и греков, объединенных православной религией.





Ранние представители





Экспозиция состоит из нескольких разделов. Они посвящены Феофану Греку, Софье Палеолог и ее свите, Максиму Греку, истории монастыря Св. Николая, греческой слободе за рекой Яузой, братьям Лихудам и первому высшему учебному заведению России, грекам-меценатам XVIII–XIX веков, греческим захоронениям некрополя Донского монастыря, выдающимся московским грекам XX века, грекам-политэмигрантам, а также греческой диаспоре Москвы и Московскому обществу греков.





Выставка начинается с конца XIV века, когда византийский иконописец Феофан Грек прибыл в Москву. Он расписал в городе три храма — церковь Рождества Богородицы, Архангельский и Благовещенский соборы Московского Кремля.





Посетители познакомятся с Софьей Палеолог, племянницей последнего византийского императора и женой Иоанна III. Она прибыла в Москву 12 ноября 1472 года и уже на следующий день венчалась. После церемонии Иоанн поместил на своей печати династический знак Палеологов — двуглавого орла, что стало знаком преемственности между Московской Русью и Византией. С именем Софьи связывают строительство Успенского и Спасского соборов и других церквей. Она оказала влияние и на внутреннюю, и на внешнюю политику государства. В экспозицию вошли вещи, которые Софья привезла в Москву.





Проект представит историю пребывания в Москве богослова Максима Грека, прибывшего в 1518 году в составе греческого посольства. Он поселился в Чудовом монастыре и занялся образовательной деятельностью. В его келье вели ученые беседы, изучали греческий язык, переписывали книги.





Образование, меценатство и не только





На выставке можно узнать о Никольском монастыре, который несколько веков оставался центром греческого языка и культуры; истории греческой слободы за рекой Яузой, где селились перешедшие на русскую службу греки, а также о деятельности братьев Иоанникия и Софрония Лихудов, основавших Славяно-греко-латинскую академию. Кроме того, проект расскажет о деятельности греков-меценатов, живших в России в XVIII–XIX веках: Зоиса Зосимаса, Николая Алексеева, Зоиса Капланиса и других. Благодаря им в Москве строились школы и больницы, содержались учебные заведения, издавались книги.





Экспозиция также познакомит с греками, воевавшими на фронтах Великой Отечественной войны; политическими эмигрантами, переехавшими в СССР после окончания гражданской войны на родине в 1949 году; деятелями культуры, науки и других сфер греческого происхождения (летчик-испытатель Владимир Коккинаки, ударница труда Паша Ангелина, режиссер Александр Згуриди, космонавт Федор Юрчихин, певица Елена Камбурова, дирижер Теодор Курентзис).





Выставка будет работать до 21 ноября. Вход свободный при наличии билета в музей.





Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»