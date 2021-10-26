Путин наградил Бутмана орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

26.10.2021
Президент России наградил саксофониста, народного артиста РФ Игоря Бутмана за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность, говорится в документе.
Игорь Бутман родился 27 октября 1961 года. С 1999 года саксофонист руководит Московским джазовым оркестром.
Во главе с музыкантом оркестр записал альбомы Falling Out, Reflections, The Eternal Triangle и другие. Кроме того, Бутман является продюсером и арт-директором таких джазовых фестивалей, как «Триумф джаза» и Sochi Jazz Festival.