Путин наградил Бутмана орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

26.10.2021

Путин наградил Бутмана орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Указ главы государства опубликован на портале нормативных правовых актов.

Президент России наградил саксофониста, народного артиста РФ Игоря Бутмана за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность, говорится в документе.

Игорь Бутман родился 27 октября 1961 года. С 1999 года саксофонист руководит Московским джазовым оркестром.

Во главе с музыкантом оркестр записал альбомы Falling Out, Reflections, The Eternal Triangle и другие. Кроме того, Бутман является продюсером и арт-директором таких джазовых фестивалей, как «Триумф джаза» и Sochi Jazz Festival.