В 2022 году в России и Абхазии пройдёт юбилейный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…»

Смотр соберет в Москве и Сухуме ведущих оперных исполнителей, сообщила народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава.

Слова певицы прозвучали на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. По словам Герзмавы, на фестиваль обязательно приедут ее друзья, великие музыканты. Будет большой гала-концерт с оркестром, пообещала исполнительница.

Генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Ф. А. Искандера в Сухуме Ираклий Хинтба отметил, что и в условиях ограничений в связи с пандемией в этом году фестиваль смогли провести в том числе на площадке Русского театра драмы.

Хинтба подчеркнул, что Русский театр в Сухуме укрепляет культуру Абхазии. Кроме того, мероприятие поможет выстраивать российско-абхазские культурные связи, уверен директор театра.