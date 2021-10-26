Что рассказал зрителям трейлер фильма Дольфа Лундгрена

В сети появился трейлер кинокартины «Падение замка», снятого звездой боевиков 1980-1990-х годов.





Ролик разместили на ютьюб-канале кинокомпании «Shout! Factory». Фильм "Падение "выйдет на экране 3 декабря.





В трейлере показали мужчину, живущего в машине (Скотт Эдкинс). Он тренируется на ринге и работает в бригаде, которая заложила взрывчатку в заброшенную больницу. Ее вот-вот должны снести. В больнице он находит сумку, напичканную деньгами. Тюремный охранник (Дольф Лундгрен) узнает от одного из заключенных, что в этой больнице спрятаны три миллиона долларов. Дочь охранника умирает из-за онкологии — ему срочно нужны деньги на операцию. Он готов пойти на все, чтобы спасти ее. Однако за деньгами охотятся и гангстеры. В здание уже заложена взрывчатка. До взрыва остается 90 минут. Кому достанутся деньги?





Фильм снял американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен, прославившийся ролями в боевиках «Рокки-4», «Универсальный солдат», «Неудержимые». Сценарий к ленте написал Эндрю Кнауэр, ранее работавший над «Возвращением героя» с Арнольдом Шварценеггером.





Это не первая режиссерская работа Лундгрена. Ранее он снял еще несколько фильмов. Дебют в режиссерском кресле состоялся в 2004 году. В большинстве фильмов, срежиссированных Лундгреном, он играл одну из главных ролей. Он также выступал сценаристом и продюсером нескольких проектов.





Фото: кадр из трейлера фильма «Падение замка»