Пушкинский музей представит выставку современной графики из собрания Центра Помпиду

Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Выставка «Современная графика из собрания Центра Помпиду. Дар Флоранс и Даниэля Герлен» открывается в ГМИИ имени А. С. Пушкина 26 октября. Экспозиция познакомит зрителей с эталонной частной коллекцией современного рисунка.

Коллекционеров больше привлекает искусство более яркое и более заметное — живопись, скульптура и разного рода объекты искусства, которые хорошо видны и мощно могут заявить о себе, отметила директор музея Марина Лошак.

«Рисунок — это всегда был особый жанр, своего рода скромное искусство, скромное в том смысле, что оно более незаметное, но в истоке всего лежит именно рисунок. Не так много музеев на самом деле, которые бы считали своим долгом собирать коллекцию современного рисунка, тем более интернационального», — подчеркнула глава учреждения.

В семи залах первого этажа Галереи искусства Европы и Америки XIX-XX веков собраны более 200 произведений графики из коллекции Флоранс и Даниэля Герлен, которое знаменитые коллекционеры в 2012 году передали в дар Центру Помпиду. Большую часть коллекции Герлен составляют графические серии рисунков.

В числе выставленных работ — произведения Фабриса Ибера, американской художницы Кики Смит, Кристиана Болтански, Джузеппе Пеноне, Жерара Гаруста, Сильвии Бэхли и других художников.