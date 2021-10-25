Жители Ростова-на-Дону запустили петицию о сохранении Театра музкомедии

25.10.2021
Автором текста петиции и организатором обращения жителей стал известный городской музыковед Александр Селицкий. В обращении отмечается, что театр по адресу Серафимовича закрыт с 1999 года.
Здание соответствует всем правилам театральных помещений, в нем имеется место для зрительского зала и оркестровой ямы, фойе и парадная лестница. Жители просят сохранить сооружение.
По слова авторов обращения, после реконструкции здание может стать настоящим украшением города. В нем можно разместить малую сцену музыкального театра, концертный зал консерватории и другое, отмечают они.
Фото: donnews.ru