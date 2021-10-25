Театр Кукол в Екатеринбурге откроется после реставрации перед Новым годом

25.10.2021
В своем обращении к жителям города мэр Алексей Орлов рассказал о работах по реставрации театра. Градоначальник пообещал, что двери заведения распахнутся уже 27 декабря.
«Для города это знаковый проект, и мы постарались уложиться в сжатые сроки с его ремонтом», — пояснил Орлов. Реставрация шла в рамках национального проекта «Культура», пояснил он.
Как стало известно ранее, на фасаде здания уже появился часовой механизм с движущимися куклами. Они будут «оживать» под бой курантов.
Кинетическому театру дали название «Время чудес». В настоящее время эксперты настраивают его механизмы.