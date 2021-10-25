В Ярославле открылся 3-й Фестиваль русских зарубежных театров

25.10.2021

В Ярославле открылся 3-й Фестиваль русских зарубежных театров

Смотр пройдет с 25 по 31 октября на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, сообщили в театре.

В рамках фестиваля свое творчество покажут режиссеры и актеры Абхазии, Беларуси, Грузии, Южной Осетии, Таджикистана и Молдовы.

Фестивальную неделю открывает спектакль «Шинель» в постановке Тбилисского государственного русского драматического театра имени Грибоедова. С 26 по 30 октября пройдут спектакли Государственного русского театра драмы имени Искандера (Абхазия), Государственного русского театр имени Маяковского (Таджикистан), Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Хетагурова (Южная Осетия), Национального академического драматического театр имени Горького (Беларусь) и Государственного русского драматического театра имени Чехова (Молдова).

Фестиваль закроется спектаклем «Циолковский». Его представит труппа Волковского театра.