Картину «Разжимая кулаки» выбрали для номинации на «Оскар» от России

25.10.2021

Картину «Разжимая кулаки» выбрали для номинации на «Оскар» от России

Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко будет выдвинут на соискание американской премии «Оскар» от России, сообщает ТАСС.

«Мы выбрали фильм «Разжимая кулаки»», — сказал председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай. «Разжимая кулаки» поведает историю отца троих детей Заура, который переезжает с ними в небольшой шахтерский городок в Северной Осетии. 

Воспитывая своих детей в строгости, мужчина теряет границу между заботой и гиперопекой. В результате старший сын отправляется на заработки в Ростов, младший так и не определился, к чему стремиться в жизни, а средняя дочь готовит план побега. 

Ранее картину удостоили Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля в секции «Особый взгляд».

Фото: кадр из фильма «Разжимая кулаки»