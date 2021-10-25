Спектакли Алтайского театра кукол покажут в Бурятии по программе «Большие гастроли»

Три спектакля для юных зрителей в исполнении артистов Алтайского государственного театра кукол «Сказка» покажут в Бурятии по федеральной программе «Большие гастроли», сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

«В рамках «Больших гастролей» Бурятский театр кукол «Ульгэр» на прошлой неделе выступил в Барнауле, а сейчас Алтайский театр кукол «Сказка» приехал к нам в гости и покажет свои спектакли в городе Улан-Удэ и в селе Мухоршибирь», – сообщила Дагаева.

Директор Алтайского театра кукол «Сказка» Надежда Васильева, поведала, что это будут три постановки для детей разного возраста. «Спектакль «Не ежик» – для самых маленьких, о том, что нужно любить себя таким, какой ты есть, «Денискины рассказы» – для детей начального школьного возраста и третий – это «Дневник ленинградской школьницы» о Великой Отечественной войне, о блокадном Ленинграде», – рассказала Васильева.

По ее словам, «Ульгэр» стал первым творческим коллективом, выступившим с гастролями на новой сцене театра кукол в Барнауле. В августе 2021 года новое здание театра кукол открылось после завершения строительства на месте старого аварийного на улице Пушкина. Бурятские артисты представили в Алтайском крае три спектакля: «Ульгэр-шоу», «… И звали его Домино» и «Колыбельная для мамы». «Это были наши первые гастроли в Барнауле. Программа «Большие гастроли» дает возможность театрам обрести новых зрителей, новые знакомства с коллегами», – отметил директор Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» Эрдэни Жалцанов.