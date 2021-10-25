РПЦ и археологи воссоздадут развитие христианства на Черноморском побережье Кавказа

Об этом сообщают «Вести Сочи».

Как рассказал журналистам старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных исследований ФИЦ СНЦ Российской академии наук (РАН) Андрей Кизилов, в Сочи до наших дней сохранилось немало древних сооружений, поглощенных современной застройкой.

Очень часто во время строительства в котлованах и траншеях обнаруживают останки неизвестных средневековых построек, отметил ученый. По его словам, эти фрагменты утраченных храмов можно сохранить, чтобы превратить в достопримечательности.

Кизилов отметил, что эти удобные для проживания места были заселены и в древности, в них существовали средневековые храмы и крепости. Ученые намерены официально подтвердить присутствие на территории курорта утраченных храмов, чтобы восстановить картину развития христианства на побережье.