Топ-7 сериалов про женщин-детективов

Мисс Марпл до сих пор остается самой знаменитой сыщицей, сошедшей с книжных страниц и воплощенной в сериалах и фильмах. Героиня Агаты Кристи отнюдь не одинока. Сегодня в сериалах следовательницы демонстрируют самые разные характеры и подходы к работе. Выбираем криминальные истории, в которых расследования ведут женщины.





«Убийство», 2007-2012





Датский сценарист и писатель Сорен Свейструп написал сценарий к сериалу, главным персонажем которого стала детектив Сара Лунд. Она собирается покинуть Данию и уехать вслед за женихом в Швецию. Однако Лунд приходиться задержаться, чтобы расследовать сложное убийство девушки. Подозреваемым становится кандидат в мэры Копенгагена. Лунд подтверждает его причастность к преступлению, а также выясняет, что круг подозреваемых в убийстве может быть шире.





«Мост», 2011-2018





Еще один образцовый скандинавский детектив, завоевавший признание у любителей жанра. На мосту между Данией и Швецией обнаруживают труп женщины. Полиция обеих стран начинает расследование. Со стороны Швеции к делу подключается Сара Ноген — талантливая следовательница, равнодушная к социальным нормам. Вместе с коллегами она выясняет, что убийства происходят уже в течение года. Неизвестный преступник виртуозно скрывает их и закладывает в убийства некие послания для общества.





«Крах», 2013-2016





Действие британско-ирландского сериала разворачивается в Белфасте. В городе объявляется маньяк, который убивает женщин. Местная полиция не может выйти на его след. В Северную Ирландию приезжает высокопоставленная сотрудница столичной полиции Стелла Гибсон (Джиллиан Андерсон), которая начинает охоту за серийным убийцей. Он прячется за маской психолога и добропорядочного семьянина.





«Убийство на пляже», 2013-2017





Британский сериал с Оливией Колман и Дэвидом Теннантом в главных ролях. Летом в Бродчёрче пропадает 11-летний мальчик Дэнни. В этом время из отпуска возвращается сотрудница полиции Элли Миллер, которая ждет обещанного повышения. Она узнает, что новую должность отдают сотруднику из другого города Алексу Харди, а не ей. Когда находят труп пропавшего мальчика, между ними начинает противостояние — оба хотят раскрыть загадку убийства.





«Невозможно поверить», 2019





После жестокого изнасилования 18-летняя Мари обращается в полицию с заявлением. Однако сотрудники не верят ей и отказываются принять его. Под их давлением она признает преступление выдумкой. Через несколько лет за дело берутся две следовательницы, которые подозревают, что преступление совершил серийный насильник. Они выходят на преступника.





«Кларисса», 2021





Сериал является сиквелом «Молчания ягнят». В центре повествования — агент ФБР Кларисса Старлинг, расследующая дела об изнасилованиях и серийных убийствах. Ей приходится разбираться не только с маньяками и безумцами, но и с политическими интригами, призраками прошлого и личными травмами.





«Каштановый человечек», 2021





Еще один сериал, сценарий к которому написал датчанин Сорен Свейструп. На этот раз проект экранизирует его книгу с одноименным названием. На месте убийства полицейские находят куколку, сделанную из каштанов. На улике обнаруживают отпечатки пальцев пропавшей дочки министра по социальным делам. Считалось, что ее похитили и убили больше года назад. Однако дело вновь открывают, чтобы продолжить расследование. Им занимаются два детектива — Найя Тулин и Марк Хесс. Тулин хочет перейти на работу в другой отдел, чтобы больше времени уделять ребенку. Однако лучшей следовательнице поручают дело о каштановом человечке, из-за чего она оказывается в опасности.





Фото: кадр из сериала «Каштановый человечек»